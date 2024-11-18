10 bin Romanya leyinden İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile RON → GBP çevirin

1,000L RON = 0,1680£ GBP

21:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → GBP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GBP
1 RON → GBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,16960,1715
Düşük0,16650,1665
Ortalama0,16770,1685
Değişim0.31%-2.08%
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1 RON → GBP istatistikleri

RON → GBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1696, en düşük 0,1665 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1677 oldu. RON → GBP kurundaki değişiklik 0.31 değerindeydi.

RON → GBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1715, en düşük 0,1665 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1685 oldu. RON → GBP kurundaki değişiklik -2.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - GBP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,403
1 EUR1,0611,4851,6290,8361,4190,93689,437
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,212
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,917

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

RON → EUR

RON → CAD

RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / İngiliz Pound Sterlini
1 RON0,16795 GBP
5 RON0,83977 GBP
10 RON1,67954 GBP
20 RON3,35908 GBP
50 RON8,39770 GBP
100 RON16,79540 GBP
250 RON41,98850 GBP
500 RON83,97700 GBP
1000 RON167,95400 GBP
2000 RON335,90800 GBP
5000 RON839,77000 GBP
10000 RON1.679,54000 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Rumen Leyi
1 GBP5,95401 RON
5 GBP29,77005 RON
10 GBP59,54010 RON
20 GBP119,08020 RON
50 GBP297,70050 RON
100 GBP595,40100 RON
250 GBP1.488,50250 RON
500 GBP2.977,00500 RON
1000 GBP5.954,01000 RON
2000 GBP11.908,02000 RON
5000 GBP29.770,05000 RON
10000 GBP59.540,10000 RON