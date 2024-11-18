Romanya leyinden İngiliz sterlinine Geçmiş Döviz Kurları
Romanya leyinden İngiliz sterlinine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Romanya leyinden (RON) İngiliz sterlinine (GBP) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, RON - GBP için tarihi verilerin detaylarını içerir.
RON → GBP çevrim grafiği
1 RON = 0,16795 GBP
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Rumen leyi → İngiliz sterlini döviz kuru geçmişi
Bugünün Rumen leyi İngiliz sterlinine döviz kuru şu anda 0,168, dünden bu yana %0.205 değerinde değişti. Rumen leyi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.916 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Rumen leyi İngiliz sterlinine döviz kuru en yüksek değeri 0,168 (18-11-2024) ile en düşük değeri 0,166 (12-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.219 artış ile 18-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Romanya leyinden İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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