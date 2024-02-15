Japon yeninden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile JPY → ILS çevirin

10.000 jpy
242,26 ils

1.00000 JPY = 0.02423 ILS

08:01 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855621.0731589.10831.453421.65240.9487418.3176
1 GBP1.1687411.25425104.1461.698691.931251.1088321.4088
1 USD0.931850.797289183.03431.354351.539760.8840517.069
1 INR0.01122230.009601930.012043210.01631070.01854370.01064680.205566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Japon yeninden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JPY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JPY → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Japon yeni için en iyi döviz çiftleri

JPY → USD

JPY → GBP

JPY → EUR

JPY → AUD

JPY → CAD

JPY → CHF

JPY → CNY

JPY → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Japon Yeni / Yeni İsrail Şekeli
100 JPY2.42256 ILS
1000 JPY24.22560 ILS
1500 JPY36.33840 ILS
2000 JPY48.45120 ILS
3000 JPY72.67680 ILS
5000 JPY121.12800 ILS
5400 JPY130.81824 ILS
10000 JPY242.25600 ILS
15000 JPY363.38400 ILS
20000 JPY484.51200 ILS
25000 JPY605.64000 ILS
30000 JPY726.76800 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Japon Yeni
1 ILS41.27860 JPY
5 ILS206.39300 JPY
10 ILS412.78600 JPY
20 ILS825.57200 JPY
50 ILS2063.93000 JPY
100 ILS4127.86000 JPY
250 ILS10319.65000 JPY
500 ILS20639.30000 JPY
1000 ILS41278.60000 JPY
2000 ILS82557.20000 JPY
5000 ILS206393.00000 JPY
10000 ILS412786.00000 JPY