波兰兹罗提兑to Norwegian kroner

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1GBP1.1579411.224101.9351.663541.909071.1086722.2854
1USD0.946050.816993183.28051.35911.55970.905818.207
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波兰兹罗提/挪威克朗汇率
1 PLN2.49595 NOK
5 PLN12.47975 NOK
10 PLN24.95950 NOK
20 PLN49.91900 NOK
50 PLN124.79750 NOK
100 PLN249.59500 NOK
250 PLN623.98750 NOK
500 PLN1247.97500 NOK
1000 PLN2495.95000 NOK
2000 PLN4991.90000 NOK
5000 PLN12479.75000 NOK
10000 PLN24959.50000 NOK
挪威克朗/波兰兹罗提汇率
1 NOK0.40065 PLN
5 NOK2.00324 PLN
10 NOK4.00649 PLN
20 NOK8.01298 PLN
50 NOK20.03245 PLN
100 NOK40.06490 PLN
250 NOK100.16225 PLN
500 NOK200.32450 PLN
1000 NOK400.64900 PLN
2000 NOK801.29800 PLN
5000 NOK2003.24500 PLN
10000 NOK4006.49000 PLN