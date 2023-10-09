罗马尼亚列伊兑to Norwegian kroner

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1GBP1.1580111.22415101.9481.66381.908711.1088522.2991
1USD0.9460.816893183.28051.359151.559210.9058518.216
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罗马尼亚列伊/挪威克朗汇率
1 RON2.29554 NOK
5 RON11.47770 NOK
10 RON22.95540 NOK
20 RON45.91080 NOK
50 RON114.77700 NOK
100 RON229.55400 NOK
250 RON573.88500 NOK
500 RON1147.77000 NOK
1000 RON2295.54000 NOK
2000 RON4591.08000 NOK
5000 RON11477.70000 NOK
10000 RON22955.40000 NOK
挪威克朗/罗马尼亚列伊汇率
1 NOK0.43563 RON
5 NOK2.17814 RON
10 NOK4.35628 RON
20 NOK8.71256 RON
50 NOK21.78140 RON
100 NOK43.56280 RON
250 NOK108.90700 RON
500 NOK217.81400 RON
1000 NOK435.62800 RON
2000 NOK871.25600 RON
5000 NOK2178.14000 RON
10000 NOK4356.28000 RON