土耳其里拉兑to Norwegian kroner

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1GBP1.1578811.22365101.8511.661591.907041.1072222.261
1USD0.946250.817227183.2351.35791.558480.9047518.1923
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土耳其里拉/挪威克朗汇率
1 TRY0.38899 NOK
5 TRY1.94494 NOK
10 TRY3.88989 NOK
20 TRY7.77978 NOK
50 TRY19.44945 NOK
100 TRY38.89890 NOK
250 TRY97.24725 NOK
500 TRY194.49450 NOK
1000 TRY388.98900 NOK
2000 TRY777.97800 NOK
5000 TRY1944.94500 NOK
10000 TRY3889.89000 NOK
挪威克朗/土耳其里拉汇率
1 NOK2.57077 TRY
5 NOK12.85385 TRY
10 NOK25.70770 TRY
20 NOK51.41540 TRY
50 NOK128.53850 TRY
100 NOK257.07700 TRY
250 NOK642.69250 TRY
500 NOK1285.38500 TRY
1000 NOK2570.77000 TRY
2000 NOK5141.54000 TRY
5000 NOK12853.85000 TRY
10000 NOK25707.70000 TRY