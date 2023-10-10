土耳其里拉兑to United Arab Emirates dirhams

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1GBP1.1578111.22365101.8381.661591.907041.1071622.2597
1USD0.946150.817227183.2251.35791.558480.9047518.1912
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土耳其里拉/阿联酋迪拉姆汇率
1 TRY0.13247 AED
5 TRY0.66236 AED
10 TRY1.32472 AED
20 TRY2.64944 AED
50 TRY6.62360 AED
100 TRY13.24720 AED
250 TRY33.11800 AED
500 TRY66.23600 AED
1000 TRY132.47200 AED
2000 TRY264.94400 AED
5000 TRY662.36000 AED
10000 TRY1324.72000 AED
阿联酋迪拉姆/土耳其里拉汇率
1 AED7.54879 TRY
5 AED37.74395 TRY
10 AED75.48790 TRY
20 AED150.97580 TRY
50 AED377.43950 TRY
100 AED754.87900 TRY
250 AED1887.19750 TRY
500 AED3774.39500 TRY
1000 AED7548.79000 TRY
2000 AED15097.58000 TRY
5000 AED37743.95000 TRY
10000 AED75487.90000 TRY