罗马尼亚列伊兑to United Arab Emirates dirhams

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1GBP1.1582111.224101.9351.663971.909221.1089922.2927
1USD0.946250.816993183.28051.359451.559820.90618.213
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罗马尼亚列伊/阿联酋迪拉姆汇率
1 RON0.78192 AED
5 RON3.90958 AED
10 RON7.81917 AED
20 RON15.63834 AED
50 RON39.09585 AED
100 RON78.19170 AED
250 RON195.47925 AED
500 RON390.95850 AED
1000 RON781.91700 AED
2000 RON1563.83400 AED
5000 RON3909.58500 AED
10000 RON7819.17000 AED
阿联酋迪拉姆/罗马尼亚列伊汇率
1 AED1.27891 RON
5 AED6.39455 RON
10 AED12.78910 RON
20 AED25.57820 RON
50 AED63.94550 RON
100 AED127.89100 RON
250 AED319.72750 RON
500 AED639.45500 RON
1000 AED1278.91000 RON
2000 AED2557.82000 RON
5000 AED6394.55000 RON
10000 AED12789.10000 RON