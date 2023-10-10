土耳其里拉兑至欧元

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土耳其里拉/欧元汇率
1 TRY0.03413 EUR
5 TRY0.17063 EUR
10 TRY0.34126 EUR
20 TRY0.68252 EUR
50 TRY1.70630 EUR
100 TRY3.41260 EUR
250 TRY8.53150 EUR
500 TRY17.06300 EUR
1000 TRY34.12600 EUR
2000 TRY68.25200 EUR
5000 TRY170.63000 EUR
10000 TRY341.26000 EUR
欧元/土耳其里拉汇率
1 EUR29.30320 TRY
5 EUR146.51600 TRY
10 EUR293.03200 TRY
20 EUR586.06400 TRY
50 EUR1465.16000 TRY
100 EUR2930.32000 TRY
250 EUR7325.80000 TRY
500 EUR14651.60000 TRY
1000 EUR29303.20000 TRY
2000 EUR58606.40000 TRY
5000 EUR146516.00000 TRY
10000 EUR293032.00000 TRY