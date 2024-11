สถิติอัตราแลกเปลี่ยน 1 TRY ไปเป็นสกุล EUR

สถิติอัตราแลกเปลี่ยนจากสกุล TRY ไปเป็น EUR ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา พบว่าสูงสุดในช่วง 30 วันอยู่ที่ 0.0276 และต่ำสุดในช่วง 30 วันอยู่ที่ 0.0267 ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในช่วง 30 วันอยู่ที่ 0.0270 โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงของการแลกเงินสกุล TRY ไปเป็น EUR คือ 2.05



สถิติอัตราแลกเปลี่ยนจากสกุล TRY ไปเป็น EUR ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา พบว่าสูงสุดในช่วง 90 วันอยู่ที่ 0.0276 และต่ำสุดในช่วง 90 วันอยู่ที่ 0.0262 ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในช่วง 90 วันอยู่ที่ 0.0267 โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงของการแลกเงินสกุล TRY ไปเป็น EUR คือ 2.32