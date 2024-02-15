Romanya leyinden Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile RON → PLN çevirin

1.000 ron
872,91 pln

1.00000 RON = 0.87291 PLN

18:42 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10.928951.348151.534330.7941871.34610.8883.0081
1 EUR1.076511.451281.651710.854931.449080.94732589.3582
1 CAD0.7417570.68904511.13810.5890940.9984790.65274661.5719
1 AUD0.651750.6054340.87865710.5176110.8773210.5735454.1005

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Romanya leyinden Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

RON → EUR

RON → CAD

RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Polonya Zlotisi
1 RON0.87291 PLN
5 RON4.36457 PLN
10 RON8.72913 PLN
20 RON17.45826 PLN
50 RON43.64565 PLN
100 RON87.29130 PLN
250 RON218.22825 PLN
500 RON436.45650 PLN
1000 RON872.91300 PLN
2000 RON1745.82600 PLN
5000 RON4364.56500 PLN
10000 RON8729.13000 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Rumen Leyi
1 PLN1.14559 RON
5 PLN5.72795 RON
10 PLN11.45590 RON
20 PLN22.91180 RON
50 PLN57.27950 RON
100 PLN114.55900 RON
250 PLN286.39750 RON
500 PLN572.79500 RON
1000 PLN1145.59000 RON
2000 PLN2291.18000 RON
5000 PLN5727.95000 RON
10000 PLN11455.90000 RON