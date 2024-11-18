10 Polonya zlotisinden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile PLN → RON çevirin

1,000zł PLN = 1,152L RON

15:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → RON çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RON
1 PLN → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,15531,1695
Düşük1,14011,1401
Ortalama1,14681,1563
Değişim-0.25%-0.98%
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1 PLN → RON istatistikleri

PLN → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,1553, en düşük 1,1401 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,1468 oldu. PLN → RON kurundaki değişiklik -0.25 değerindeydi.

PLN → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,1695, en düşük 1,1401 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,1563 oldu. PLN → RON kurundaki değişiklik -0.98 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - RON tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79284,4090,8861.394,5311,06823,92
1 EUR1,05710,83789,2120,9361.473,8811,69725,281
1 GBP1,2631,1951106,631,1191.761,6413,98130,216
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5210,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → NOK

PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Rumen Leyi
1 PLN1,15227 RON
5 PLN5,76135 RON
10 PLN11,52270 RON
20 PLN23,04540 RON
50 PLN57,61350 RON
100 PLN115,22700 RON
250 PLN288,06750 RON
500 PLN576,13500 RON
1000 PLN1.152,27000 RON
2000 PLN2.304,54000 RON
5000 PLN5.761,35000 RON
10000 PLN11.522,70000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Polonya Zlotisi
1 RON0,86785 PLN
5 RON4,33926 PLN
10 RON8,67852 PLN
20 RON17,35704 PLN
50 RON43,39260 PLN
100 RON86,78520 PLN
250 RON216,96300 PLN
500 RON433,92600 PLN
1000 RON867,85200 PLN
2000 RON1.735,70400 PLN
5000 RON4.339,26000 PLN
10000 RON8.678,52000 PLN