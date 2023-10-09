罗马尼亚列伊兑至波兰兹罗提

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1GBP1.1580111.22415101.9481.66381.908711.1088522.2991
1USD0.9460.816893183.28051.359151.559210.9058518.216
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罗马尼亚列伊/波兰兹罗提汇率
1 RON0.91991 PLN
5 RON4.59956 PLN
10 RON9.19911 PLN
20 RON18.39822 PLN
50 RON45.99555 PLN
100 RON91.99110 PLN
250 RON229.97775 PLN
500 RON459.95550 PLN
1000 RON919.91100 PLN
2000 RON1839.82200 PLN
5000 RON4599.55500 PLN
10000 RON9199.11000 PLN
波兰兹罗提/罗马尼亚列伊汇率
1 PLN1.08706 RON
5 PLN5.43530 RON
10 PLN10.87060 RON
20 PLN21.74120 RON
50 PLN54.35300 RON
100 PLN108.70600 RON
250 PLN271.76500 RON
500 PLN543.53000 RON
1000 PLN1087.06000 RON
2000 PLN2174.12000 RON
5000 PLN5435.30000 RON
10000 PLN10870.60000 RON