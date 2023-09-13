Румынские леи в польские злотые

Сконвертируйте RON в PLN по реальному обменному курсу

1000 ron
937.20 pln

1.00000 RON = 0.93720 PLN

Среднерыночный курс в 5:10 UTC
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса RON к PLN

1 мин. назад 1 RON → 0 PLN
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860651.0752589.13711.457291.676930.9583518.5315
1GBP1.1619111.24935103.571.693241.948461.1135221.532
1USD0.930.800416182.8991.35531.559580.891317.2346
1INR0.01121870.009655320.012062910.01634880.0188130.01075160.207899

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из румынских леев в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RON из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RON в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for румынский лей

RON в USD

RON в EUR

RON в CAD

RON в AUD

RON в GBP

RON в SGD

RON в CHF

RON в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Румынский лей / Польский злотый
1 RON0.93720 PLN
5 RON4.68600 PLN
10 RON9.37200 PLN
20 RON18.74400 PLN
50 RON46.86000 PLN
100 RON93.72000 PLN
250 RON234.30000 PLN
500 RON468.60000 PLN
1000 RON937.20000 PLN
2000 RON1874.40000 PLN
5000 RON4686.00000 PLN
10000 RON9372.00000 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Румынский лей
1 PLN1.06701 RON
5 PLN5.33505 RON
10 PLN10.67010 RON
20 PLN21.34020 RON
50 PLN53.35050 RON
100 PLN106.70100 RON
250 PLN266.75250 RON
500 PLN533.50500 RON
1000 PLN1067.01000 RON
2000 PLN2134.02000 RON
5000 PLN5335.05000 RON
10000 PLN10670.10000 RON