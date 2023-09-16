10 румынских леев в польские злотые

Сконвертируйте RON в PLN по реальному обменному курсу

10 ron
9.35 pln

1.00000 RON = 0.93485 PLN

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
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График изменения обменного курса RON к PLN

1 мин. назад 1 RON → 0 PLN
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

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Как произвести расчет конвертации из румынских леев в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RON из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RON в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Румынский лей / Польский злотый
1 RON0.93485 PLN
5 RON4.67426 PLN
10 RON9.34852 PLN
20 RON18.69704 PLN
50 RON46.74260 PLN
100 RON93.48520 PLN
250 RON233.71300 PLN
500 RON467.42600 PLN
1000 RON934.85200 PLN
2000 RON1869.70400 PLN
5000 RON4674.26000 PLN
10000 RON9348.52000 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Румынский лей
1 PLN1.06969 RON
5 PLN5.34845 RON
10 PLN10.69690 RON
20 PLN21.39380 RON
50 PLN53.48450 RON
100 PLN106.96900 RON
250 PLN267.42250 RON
500 PLN534.84500 RON
1000 PLN1069.69000 RON
2000 PLN2139.38000 RON
5000 PLN5348.45000 RON
10000 PLN10696.90000 RON