Бразильские реалы в польские злотые

Сконвертируйте BRL в PLN по реальному обменному курсу

1 000 brl
706,04 pln

R$1,000 BRL = zł0,7060 PLN

Среднерыночный курс в 19:27
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1 BRL в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,74550,7921
Низкий0,70610,7061
В среднем0,72620,7540
Изменить-4.90%-9.18%
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Соотношение 1 BRL к PLN

За последние 30 дней максимальный курс BRL к PLN составил 0,7455, а минимальный — 0,7061. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7262. Изменение курса BRL к PLN в процентном соотношении составило -4.90.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к PLN составил 0,7921, а минимальный — 0,7061. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7540. Изменение курса BRL к PLN в процентном соотношении составило -9.18.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,0991,1791,4951,6260,96719,621
1 GBP1,18811,294108,3071,7751,9311,14923,307
1 USD0,9180,773183,6771,3721,4920,88718,007
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильский реал

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

BRL в AUD

BRL в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Польский злотый
1 BRL0,70604 PLN
5 BRL3,53021 PLN
10 BRL7,06042 PLN
20 BRL14,12084 PLN
50 BRL35,30210 PLN
100 BRL70,60420 PLN
250 BRL176,51050 PLN
500 BRL353,02100 PLN
1000 BRL706,04200 PLN
2000 BRL1 412,08400 PLN
5000 BRL3 530,21000 PLN
10000 BRL7 060,42000 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Бразильский реал
1 PLN1,41635 BRL
5 PLN7,08175 BRL
10 PLN14,16350 BRL
20 PLN28,32700 BRL
50 PLN70,81750 BRL
100 PLN141,63500 BRL
250 PLN354,08750 BRL
500 PLN708,17500 BRL
1000 PLN1 416,35000 BRL
2000 PLN2 832,70000 BRL
5000 PLN7 081,75000 BRL
10000 PLN14 163,50000 BRL