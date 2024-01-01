Бразильские реалы в российские рубли
Сконвертируйте BRL в RUB по реальному обменному курсу
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|1 BRL в RUB
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|16,4045
|18,2275
|Низкий
|15,3319
|15,3319
|В среднем
|15,9729
|16,9891
|Изменить
|0.56%
|-11.85%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BRL к RUB
За последние 30 дней максимальный курс BRL к RUB составил 16,4045, а минимальный — 15,3319. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 15,9729. Изменение курса BRL к RUB в процентном соотношении составило 0.56.
За последние 90 дней максимальный курс BRL к RUB составил 18,2275, а минимальный — 15,3319. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 16,9891. Изменение курса BRL к RUB в процентном соотношении составило -11.85.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в российские рубли
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и RUB из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в RUB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Бразильский реал / Российский рубль
|1 BRL
|15,77670 RUB
|5 BRL
|78,88350 RUB
|10 BRL
|157,76700 RUB
|20 BRL
|315,53400 RUB
|50 BRL
|788,83500 RUB
|100 BRL
|1 577,67000 RUB
|250 BRL
|3 944,17500 RUB
|500 BRL
|7 888,35000 RUB
|1000 BRL
|15 776,70000 RUB
|2000 BRL
|31 553,40000 RUB
|5000 BRL
|78 883,50000 RUB
|10000 BRL
|157 767,00000 RUB