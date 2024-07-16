История обменного курса бразильский реал–российские рубли

Обменный курс бразильский реал/российские рубли сейчас составляет 15,777, отражая изменение в размере -2.305% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.200% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/российские рубли колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 16,360, и минимумом, равным 15,777, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.909% уменьшение стоимости.