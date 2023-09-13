Норвежские кроны в российские рубли

Сконвертируйте NOK в RUB по реальному обменному курсу

1 000 nok
8 984,89 rub

1.00000 NOK = 8.98489 RUB

Среднерыночный курс в 2:18 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса NOK к RUB

1 мин. назад 1 NOK → 0 RUB
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86111.075489.11951.45841.677040.958918.5386
1GBP1.1613111.24885103.4931.693631.947521.1135821.5287
1USD0.92990.800737182.8711.356151.559450.891717.2388
1INR0.01122090.009662450.012066910.01636460.01881790.01076010.20802

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из норвежских крон в российские рубли

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NOK из выпадающего списка для исходной валюты и RUB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NOK в RUB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for норвежская крона

NOK в USD

NOK в EUR

NOK в INR

NOK в GBP

NOK в SEK

NOK в KRW

NOK в PLN

NOK в DKK

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Норвежская крона / Российский рубль
1 NOK8.98489 RUB
5 NOK44.92445 RUB
10 NOK89.84890 RUB
20 NOK179.69780 RUB
50 NOK449.24450 RUB
100 NOK898.48900 RUB
250 NOK2246.22250 RUB
500 NOK4492.44500 RUB
1000 NOK8984.89000 RUB
2000 NOK17969.78000 RUB
5000 NOK44924.45000 RUB
10000 NOK89848.90000 RUB
Обменные курсы Российский рубль / Норвежская крона
1 RUB0.11130 NOK
5 RUB0.55649 NOK
10 RUB1.11298 NOK
20 RUB2.22596 NOK
50 RUB5.56490 NOK
100 RUB11.12980 NOK
250 RUB27.82450 NOK
500 RUB55.64900 NOK
1000 RUB111.29800 NOK
2000 RUB222.59600 NOK
5000 RUB556.49000 NOK
10000 RUB1112.98000 NOK