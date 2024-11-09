Датские кроны в польские злотые

Сконвертируйте DKK в PLN по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = zł0,5798 PLN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DKK к PLN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PLN
1 DKK в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,58480,5848
Низкий0,57520,5705
В среднем0,58020,5762
Изменение0.53%0.15%
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Соотношение 1 DKK к PLN

За последние 30 дней максимальный курс DKK к PLN составил 0,5848, а минимальный — 0,5752. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5802. Изменение курса DKK к PLN в процентном соотношении составило 0.53.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к PLN составил 0,5848, а минимальный — 0,5705. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5762. Изменение курса DKK к PLN в процентном соотношении составило 0.15.

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Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

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Как произвести расчет конвертации из датских крон в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

DKK в EUR

DKK в USD

DKK в SEK

DKK в GBP

DKK в PKR

DKK в AUD

DKK в NOK

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Польский злотый
1 DKK0,57978 PLN
5 DKK2,89888 PLN
10 DKK5,79776 PLN
20 DKK11,59552 PLN
50 DKK28,98880 PLN
100 DKK57,97760 PLN
250 DKK144,94400 PLN
500 DKK289,88800 PLN
1000 DKK579,77600 PLN
2000 DKK1 159,55200 PLN
5000 DKK2 898,88000 PLN
10000 DKK5 797,76000 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Датская крона
1 PLN1,72480 DKK
5 PLN8,62400 DKK
10 PLN17,24800 DKK
20 PLN34,49600 DKK
50 PLN86,24000 DKK
100 PLN172,48000 DKK
250 PLN431,20000 DKK
500 PLN862,40000 DKK
1000 PLN1 724,80000 DKK
2000 PLN3 449,60000 DKK
5000 PLN8 624,00000 DKK
10000 PLN17 248,00000 DKK