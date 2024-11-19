10 Romanya leyinden Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile RON → PLN çevirin

1,000L RON = 0,8678zł PLN

00:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → PLN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PLN
1 RON → PLNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,87710,8771
Düşük0,86560,8551
Ortalama0,87210,8650
Değişim0.25%0.92%
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1 RON → PLN istatistikleri

RON → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8771, en düşük 0,8656 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8721 oldu. RON → PLN kurundaki değişiklik 0.25 değerindeydi.

RON → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8771, en düşük 0,8551 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8650 oldu. RON → PLN kurundaki değişiklik 0.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - PLN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5380,7891,3390,88384,396
1 EUR1,05911,4861,6290,8361,4180,93689,397
1 CAD0,7130,67311,0960,5620,9550,6360,178
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,891

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Polonya Zlotisi
1 RON0,86779 PLN
5 RON4,33894 PLN
10 RON8,67788 PLN
20 RON17,35576 PLN
50 RON43,38940 PLN
100 RON86,77880 PLN
250 RON216,94700 PLN
500 RON433,89400 PLN
1000 RON867,78800 PLN
2000 RON1.735,57600 PLN
5000 RON4.338,94000 PLN
10000 RON8.677,88000 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Rumen Leyi
1 PLN1,15236 RON
5 PLN5,76180 RON
10 PLN11,52360 RON
20 PLN23,04720 RON
50 PLN57,61800 RON
100 PLN115,23600 RON
250 PLN288,09000 RON
500 PLN576,18000 RON
1000 PLN1.152,36000 RON
2000 PLN2.304,72000 RON
5000 PLN5.761,80000 RON
10000 PLN11.523,60000 RON