Türk lirasından Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile TRY → PLN çevirin

1.000 try
130,81 pln

1.00000 TRY = 0.13081 PLN

23:28 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.9280.79343278.9783.00681.346153.6728530.8977
1 EUR1.0775510.85498300.60489.4441.450543.9576833.2938
1 GBP1.260351.169621351.6104.6181.696624.6290838.9419
1 PKR0.003584610.003326630.0028441410.2975470.004825430.01316580.110756

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Polonya Zlotisi
1 TRY0.13081 PLN
5 TRY0.65404 PLN
10 TRY1.30809 PLN
20 TRY2.61618 PLN
50 TRY6.54045 PLN
100 TRY13.08090 PLN
250 TRY32.70225 PLN
500 TRY65.40450 PLN
1000 TRY130.80900 PLN
2000 TRY261.61800 PLN
5000 TRY654.04500 PLN
10000 TRY1308.09000 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Türk Lirası
1 PLN7.64475 TRY
5 PLN38.22375 TRY
10 PLN76.44750 TRY
20 PLN152.89500 TRY
50 PLN382.23750 TRY
100 PLN764.47500 TRY
250 PLN1911.18750 TRY
500 PLN3822.37500 TRY
1000 PLN7644.75000 TRY
2000 PLN15289.50000 TRY
5000 PLN38223.75000 TRY
10000 PLN76447.50000 TRY