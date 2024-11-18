5.000 Polonya zlotisinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile PLN → TRY çevirin

1,000zł PLN = 8,463TL TRY

15:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → TRY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TRY
1 PLN → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,65358,9740
Düşük8,36068,3606
Ortalama8,51478,7103
Değişim-2.08%-4.07%
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1 PLN → TRY istatistikleri

PLN → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,6535, en düşük 8,3606 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,5147 oldu. PLN → TRY kurundaki değişiklik -2.08 değerindeydi.

PLN → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,9740, en düşük 8,3606 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,7103 oldu. PLN → TRY kurundaki değişiklik -4.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - TRY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9470,79284,4060,8861.395,4811,06323,951
1 EUR1,05610,83689,1540,9361.473,9811,68425,297
1 GBP1,2631,1961106,61,1191.762,4213,9730,246
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5330,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Türk Lirası
1 PLN8,46257 TRY
5 PLN42,31285 TRY
10 PLN84,62570 TRY
20 PLN169,25140 TRY
50 PLN423,12850 TRY
100 PLN846,25700 TRY
250 PLN2.115,64250 TRY
500 PLN4.231,28500 TRY
1000 PLN8.462,57000 TRY
2000 PLN16.925,14000 TRY
5000 PLN42.312,85000 TRY
10000 PLN84.625,70000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Polonya Zlotisi
1 TRY0,11817 PLN
5 TRY0,59084 PLN
10 TRY1,18167 PLN
20 TRY2,36334 PLN
50 TRY5,90835 PLN
100 TRY11,81670 PLN
250 TRY29,54175 PLN
500 TRY59,08350 PLN
1000 TRY118,16700 PLN
2000 TRY236,33400 PLN
5000 TRY590,83500 PLN
10000 TRY1.181,67000 PLN