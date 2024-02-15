Macar forintinden Polonya zlotisine
Reel döviz kuru ile HUF → PLN çevirin
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Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Macar Forinti / Polonya Zlotisi
|2000 HUF
|22.32620 PLN
|5000 HUF
|55.81550 PLN
|10000 HUF
|111.63100 PLN
|15000 HUF
|167.44650 PLN
|20000 HUF
|223.26200 PLN
|30000 HUF
|334.89300 PLN
|40000 HUF
|446.52400 PLN
|50000 HUF
|558.15500 PLN
|60000 HUF
|669.78600 PLN
|100000 HUF
|1116.31000 PLN
|150000 HUF
|1674.46500 PLN
|200000 HUF
|2232.62000 PLN
|Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Macar Forinti
|1 PLN
|89.58060 HUF
|5 PLN
|447.90300 HUF
|10 PLN
|895.80600 HUF
|20 PLN
|1791.61200 HUF
|50 PLN
|4479.03000 HUF
|100 PLN
|8958.06000 HUF
|250 PLN
|22395.15000 HUF
|500 PLN
|44790.30000 HUF
|1000 PLN
|89580.60000 HUF
|2000 PLN
|179161.20000 HUF
|5000 PLN
|447903.00000 HUF
|10000 PLN
|895806.00000 HUF