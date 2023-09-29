20000 Macar forintinden Polonya zlotisine
Reel döviz kuru ile HUF → PLN çevirin
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Polonya Zlotisi
|2000 HUF
|23.75060 PLN
|5000 HUF
|59.37650 PLN
|10000 HUF
|118.75300 PLN
|15000 HUF
|178.12950 PLN
|20000 HUF
|237.50600 PLN
|30000 HUF
|356.25900 PLN
|40000 HUF
|475.01200 PLN
|50000 HUF
|593.76500 PLN
|60000 HUF
|712.51800 PLN
|100000 HUF
|1187.53000 PLN
|150000 HUF
|1781.29500 PLN
|200000 HUF
|2375.06000 PLN
|Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Macar Forinti
|1 PLN
|84.20850 HUF
|5 PLN
|421.04250 HUF
|10 PLN
|842.08500 HUF
|20 PLN
|1684.17000 HUF
|50 PLN
|4210.42500 HUF
|100 PLN
|8420.85000 HUF
|250 PLN
|21052.12500 HUF
|500 PLN
|42104.25000 HUF
|1000 PLN
|84208.50000 HUF
|2000 PLN
|168417.00000 HUF
|5000 PLN
|421042.50000 HUF
|10000 PLN
|842085.00000 HUF