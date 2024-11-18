50 Polonya zlotisinden Macar forintine

Reel döviz kuru ile PLN → HUF çevirin

1.000zł PLN = 94.47Ft HUF

13:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → HUF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HUF
1 PLN → HUFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek94.510394.5103
Düşük92.564991.5744
Ortalama93.616692.8559
Değişim1.65%2.73%
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1 PLN → HUF istatistikleri

PLN → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 94.5103, en düşük 92.5649 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 93.6166 oldu. PLN → HUF kurundaki değişiklik 1.65 değerindeydi.

PLN → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 94.5103, en düşük 91.5744 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 92.8559 oldu. PLN → HUF kurundaki değişiklik 2.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - HUF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10.94690.79195484.42250.886151394.9111.090923.9462
1 EUR1.0561510.8364689.16280.9359351473.2311.712925.289
1 GBP1.26271.195511106.61.118921761.3514.002930.2334
1 INR0.01184520.01121540.0093808410.010496616.5230.1313740.283627

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → NOK

PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Macar Forinti
1 PLN94.47160 HUF
5 PLN472.35800 HUF
10 PLN944.71600 HUF
20 PLN1889.43200 HUF
50 PLN4723.58000 HUF
100 PLN9447.16000 HUF
250 PLN23617.90000 HUF
500 PLN47235.80000 HUF
1000 PLN94471.60000 HUF
2000 PLN188943.20000 HUF
5000 PLN472358.00000 HUF
10000 PLN944716.00000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Polonya Zlotisi
2000 HUF21.17040 PLN
5000 HUF52.92600 PLN
10000 HUF105.85200 PLN
15000 HUF158.77800 PLN
20000 HUF211.70400 PLN
30000 HUF317.55600 PLN
40000 HUF423.40800 PLN
50000 HUF529.26000 PLN
60000 HUF635.11200 PLN
100000 HUF1058.52000 PLN
150000 HUF1587.78000 PLN
200000 HUF2117.04000 PLN