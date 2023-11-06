1 زلوتي بولندي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل PLN إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١ pln
٠٫٩٤ ils

1.00000 PLN = 0.94462 ILS

Mid-market exchange rate at 06:40
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1USD10.93120.80736383.220.8966129811.032822.7278
1EUR1.073910.86789.370.96291393.9211.847924.407
1GBP1.23861.15341103.0761.110611607.713.665428.1511
1INR0.01201630.01118940.0097015510.010773915.59720.1325740.273101

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Israeli New Sheqel
1 PLN0.94462 ILS
5 PLN4.72308 ILS
10 PLN9.44616 ILS
20 PLN18.89232 ILS
50 PLN47.23080 ILS
100 PLN94.46160 ILS
250 PLN236.15400 ILS
500 PLN472.30800 ILS
1000 PLN944.61600 ILS
2000 PLN1889.23200 ILS
5000 PLN4723.08000 ILS
10000 PLN9446.16000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الزلوتي البولندي
1 ILS1.05863 PLN
5 ILS5.29315 PLN
10 ILS10.58630 PLN
20 ILS21.17260 PLN
50 ILS52.93150 PLN
100 ILS105.86300 PLN
250 ILS264.65750 PLN
500 ILS529.31500 PLN
1000 ILS1058.63000 PLN
2000 ILS2117.26000 PLN
5000 ILS5293.15000 PLN
10000 ILS10586.30000 PLN