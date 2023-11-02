20 زلوتي بولندي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل PLN إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ pln
١٨٫٨٩ ils

1.00000 PLN = 0.94470 ILS

Mid-market exchange rate at 06:40
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1USD10.93120.80726583.2140.89661297.9911.032922.7287
1EUR1.073910.8669589.36350.96291393.9111.84824.408
1GBP1.238751.153471103.0811.110681607.8913.666328.1539
1INR0.01201720.01119020.0097010810.010774615.59820.1325850.273132

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Israeli New Sheqel
1 PLN0.94470 ILS
5 PLN4.72350 ILS
10 PLN9.44700 ILS
20 PLN18.89400 ILS
50 PLN47.23500 ILS
100 PLN94.47000 ILS
250 PLN236.17500 ILS
500 PLN472.35000 ILS
1000 PLN944.70000 ILS
2000 PLN1889.40000 ILS
5000 PLN4723.50000 ILS
10000 PLN9447.00000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الزلوتي البولندي
1 ILS1.05854 PLN
5 ILS5.29270 PLN
10 ILS10.58540 PLN
20 ILS21.17080 PLN
50 ILS52.92700 PLN
100 ILS105.85400 PLN
250 ILS264.63500 PLN
500 ILS529.27000 PLN
1000 ILS1058.54000 PLN
2000 ILS2117.08000 PLN
5000 ILS5292.70000 PLN
10000 ILS10585.40000 PLN