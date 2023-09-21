فرنك سويسري إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل CHF إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٤٬٢٣٣٫١٨ ils

1.00000 CHF = 4.23318 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 2:13 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

CHF إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 ILS
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063988.22391.434671.656650.9572518.2197
1GBP1.1580811.2321102.1721.661491.918561.1085721.1002
1USD0.939950.811622182.9251.34851.557150.8997517.1254
1INR0.01133480.009787430.012059110.01626170.01877780.01085020.206517

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الفرنك السويسري

CHF إلى USD

CHF إلى EUR

CHF إلى GBP

CHF إلى INR

CHF إلى CAD

CHF إلى AUD

CHF إلى JPY

CHF إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Israeli New Sheqel
1 CHF4.23318 ILS
5 CHF21.16590 ILS
10 CHF42.33180 ILS
20 CHF84.66360 ILS
50 CHF211.65900 ILS
100 CHF423.31800 ILS
250 CHF1058.29500 ILS
500 CHF2116.59000 ILS
1000 CHF4233.18000 ILS
2000 CHF8466.36000 ILS
5000 CHF21165.90000 ILS
10000 CHF42331.80000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الفرنك السويسري
1 ILS0.23623 CHF
5 ILS1.18114 CHF
10 ILS2.36229 CHF
20 ILS4.72458 CHF
50 ILS11.81145 CHF
100 ILS23.62290 CHF
250 ILS59.05725 CHF
500 ILS118.11450 CHF
1000 ILS236.22900 CHF
2000 ILS472.45800 CHF
5000 ILS1181.14500 CHF
10000 ILS2362.29000 CHF