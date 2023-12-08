5000 فرنك سويسري إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل CHF إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ chf
٢١٬١١٨٫٨٠ ils

1.00000 CHF = 4.22376 ILS

Mid-market exchange rate at 10:25
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1 USD10.927050.79516583.37181.357351.5124144.1751.62522
1 EUR1.078810.8577589.94151.464311.63158155.5251.75329
1 GBP1.25761.165841104.8481.7071.902181.3142.04388
1 INR0.01199450.01111830.0095375810.01628070.01814041.72930.0194937

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Israeli New Sheqel
1 CHF4.22376 ILS
5 CHF21.11880 ILS
10 CHF42.23760 ILS
20 CHF84.47520 ILS
50 CHF211.18800 ILS
100 CHF422.37600 ILS
250 CHF1055.94000 ILS
500 CHF2111.88000 ILS
1000 CHF4223.76000 ILS
2000 CHF8447.52000 ILS
5000 CHF21118.80000 ILS
10000 CHF42237.60000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الفرنك السويسري
1 ILS0.23676 CHF
5 ILS1.18378 CHF
10 ILS2.36756 CHF
20 ILS4.73512 CHF
50 ILS11.83780 CHF
100 ILS23.67560 CHF
250 ILS59.18900 CHF
500 ILS118.37800 CHF
1000 ILS236.75600 CHF
2000 ILS473.51200 CHF
5000 ILS1183.78000 CHF
10000 ILS2367.56000 CHF