شيكل إسرائيلي جديد إلى يورو

تحويل ILS إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٢٤٥٫٩٠ eur

1.00000 ILS = 0.24590 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:55 UTC
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ILS إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 EUR
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.0659588.61351.439141.661010.9627518.3209
1GBP1.1524711.22835102.1141.65841.914061.1095421.1121
1USD0.938150.8141183.1311.35011.558240.903217.1874
1INR0.0112850.009792980.012029210.01624060.01874440.01086480.206751

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / اليورو
1 ILS0.24590 EUR
5 ILS1.22950 EUR
10 ILS2.45899 EUR
20 ILS4.91798 EUR
50 ILS12.29495 EUR
100 ILS24.58990 EUR
250 ILS61.47475 EUR
500 ILS122.94950 EUR
1000 ILS245.89900 EUR
2000 ILS491.79800 EUR
5000 ILS1229.49500 EUR
10000 ILS2458.99000 EUR
معدلات التحويل اليورو / Israeli New Sheqel
1 EUR4.06671 ILS
5 EUR20.33355 ILS
10 EUR40.66710 ILS
20 EUR81.33420 ILS
50 EUR203.33550 ILS
100 EUR406.67100 ILS
250 EUR1016.67750 ILS
500 EUR2033.35500 ILS
1000 EUR4066.71000 ILS
2000 EUR8133.42000 ILS
5000 EUR20333.55000 ILS
10000 EUR40667.10000 ILS