دولار أمريكي إلى ليرة تركية

تحويل USD إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
27043.70 try

1.00000 USD = 27.04370 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 1:27 UTC
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USD إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 TRY
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063688.1991.4341.656180.9577518.2092
1GBP1.1578111.23145102.1181.66031.917551.1088921.0828
1USD0.94020.812051182.9251.348251.557150.9004517.1203
1INR0.0113380.009792590.012059110.01625870.01877780.01085860.206455

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / ليرة تركية
1 USD27.04370 TRY
5 USD135.21850 TRY
10 USD270.43700 TRY
20 USD540.87400 TRY
50 USD1352.18500 TRY
100 USD2704.37000 TRY
250 USD6760.92500 TRY
500 USD13521.85000 TRY
1000 USD27043.70000 TRY
2000 USD54087.40000 TRY
5000 USD135218.50000 TRY
10000 USD270437.00000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / دولار أمريكي
1 TRY0.03698 USD
5 TRY0.18489 USD
10 TRY0.36977 USD
20 TRY0.73954 USD
50 TRY1.84886 USD
100 TRY3.69772 USD
250 TRY9.24430 USD
500 TRY18.48860 USD
1000 TRY36.97720 USD
2000 TRY73.95440 USD
5000 TRY184.88600 USD
10000 TRY369.77200 USD