تحويل USD إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

2,000 دولار أمريكي إلى ليرة تركية

2,000 usd
65,695.40 try

$1.000 USD = TL32.85 TRY

Mid-market exchange rate at 20:42
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64511.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7040.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.7760.965116.5910.6830.5785.30113.221

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / ليرة تركية
1 USD٣٢٫٨٤٧٧٠ TRY
5 USD١٦٤٫٢٣٨٥٠ TRY
10 USD٣٢٨٫٤٧٧٠٠ TRY
20 USD٦٥٦٫٩٥٤٠٠ TRY
50 USD١٬٦٤٢٫٣٨٥٠٠ TRY
100 USD٣٬٢٨٤٫٧٧٠٠٠ TRY
250 USD٨٬٢١١٫٩٢٥٠٠ TRY
500 USD١٦٬٤٢٣٫٨٥٠٠٠ TRY
1000 USD٣٢٬٨٤٧٫٧٠٠٠٠ TRY
2000 USD٦٥٬٦٩٥٫٤٠٠٠٠ TRY
5000 USD١٦٤٬٢٣٨٫٥٠٠٠٠ TRY
10000 USD٣٢٨٬٤٧٧٫٠٠٠٠٠ TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / دولار أمريكي
1 TRY٠٫٠٣٠٤٤ USD
5 TRY٠٫١٥٢٢٢ USD
10 TRY٠٫٣٠٤٤٤ USD
20 TRY٠٫٦٠٨٨٧ USD
50 TRY١٫٥٢٢١٧ USD
100 TRY٣٫٠٤٤٣٥ USD
250 TRY٧٫٦١٠٨٧ USD
500 TRY١٥٫٢٢١٧٥ USD
1000 TRY٣٠٫٤٤٣٥٠ USD
2000 TRY٦٠٫٨٨٧٠٠ USD
5000 TRY١٥٢٫٢١٧٥٠ USD
10000 TRY٣٠٤٫٤٣٥٠٠ USD