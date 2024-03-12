20 ليرة تركية إلى دولار أمريكي

تحويل TRY إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

20 try
0.62 usd

1.000 TRY = 0.03119 USD

Mid-market exchange rate at 15:22
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩١٩٠٫٣٠٩١٫٤٧٣١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٦٩
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٧١٠٥٫٦٩١١٫٧٢٤١٫٩٣٧١٫١٢٢٢١٫٤٩٨
1 USD٠٫٩١٧٠٫٧٨٣1٨٢٫٧٨٨١٫٣٥١١٫٥١٧٠٫٨٧٩١٦٫٨٣٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / دولار أمريكي
1 TRY٠٫٠٣١١٩ USD
5 TRY٠٫١٥٥٩٦ USD
10 TRY٠٫٣١١٩٢ USD
20 TRY٠٫٦٢٣٨٤ USD
50 TRY١٫٥٥٩٦١ USD
100 TRY٣٫١١٩٢٢ USD
250 TRY٧٫٧٩٨٠٥ USD
500 TRY١٥٫٥٩٦١٠ USD
1000 TRY٣١٫١٩٢٢٠ USD
2000 TRY٦٢٫٣٨٤٤٠ USD
5000 TRY١٥٥٫٩٦١٠٠ USD
10000 TRY٣١١٫٩٢٢٠٠ USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / ليرة تركية
1 USD٣٢٫٠٥٩٣٠ TRY
5 USD١٦٠٫٢٩٦٥٠ TRY
10 USD٣٢٠٫٥٩٣٠٠ TRY
20 USD٦٤١٫١٨٦٠٠ TRY
50 USD١٬٦٠٢٫٩٦٥٠٠ TRY
100 USD٣٬٢٠٥٫٩٣٠٠٠ TRY
250 USD٨٬٠١٤٫٨٢٥٠٠ TRY
500 USD١٦٬٠٢٩٫٦٥٠٠٠ TRY
1000 USD٣٢٬٠٥٩٫٣٠٠٠٠ TRY
2000 USD٦٤٬١١٨٫٦٠٠٠٠ TRY
5000 USD١٦٠٬٢٩٦٫٥٠٠٠٠ TRY
10000 USD٣٢٠٬٥٩٣٫٠٠٠٠٠ TRY