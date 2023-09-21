جنيه إسترليني إلى جنيه مصري

تحويل GBP إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
٣٨٬٠٥٠٫٣٠ egp

1.00000 GBP = 38.05030 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:48 UTC
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GBP إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063488.18241.433941.655480.9574518.211
1GBP1.1579411.2314102.1141.660481.917021.1086721.0881
1USD0.94040.812084182.9251.348451.556780.900317.1253
1INR0.01134010.009792990.012059110.01626110.01877340.01085680.206516

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / جنيه مصري
1 GBP38.05030 EGP
5 GBP190.25150 EGP
10 GBP380.50300 EGP
20 GBP761.00600 EGP
50 GBP1902.51500 EGP
100 GBP3805.03000 EGP
250 GBP9512.57500 EGP
500 GBP19025.15000 EGP
1000 GBP38050.30000 EGP
2000 GBP76100.60000 EGP
5000 GBP190251.50000 EGP
10000 GBP380503.00000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / جنيه استرليني
1 EGP0.02628 GBP
5 EGP0.13140 GBP
10 EGP0.26281 GBP
20 EGP0.52562 GBP
50 EGP1.31405 GBP
100 EGP2.62810 GBP
250 EGP6.57025 GBP
500 EGP13.14050 GBP
1000 EGP26.28100 GBP
2000 EGP52.56200 GBP
5000 EGP131.40500 GBP
10000 EGP262.81000 GBP