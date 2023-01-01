روبية هندية إلى جنيه مصري

تحويل INR إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

10000 inr
3726.26 egp

1.00000 INR = 0.37263 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 19:45 UTC
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INR إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.0631588.16171.433711.655090.9572518.2129
1GBP1.1580111.23115102.0931.660271.916631.1085121.091
1USD0.940650.812249182.9251.348551.556780.9004517.1311
1INR0.01134280.009794980.012059110.01626230.01877340.01085860.206585

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / جنيه مصري
1 INR0.37263 EGP
5 INR1.86313 EGP
10 INR3.72626 EGP
20 INR7.45252 EGP
50 INR18.63130 EGP
100 INR37.26260 EGP
250 INR93.15650 EGP
500 INR186.31300 EGP
1000 INR372.62600 EGP
2000 INR745.25200 EGP
5000 INR1863.13000 EGP
10000 INR3726.26000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / الروبية الهندية
1 EGP2.68366 INR
5 EGP13.41830 INR
10 EGP26.83660 INR
20 EGP53.67320 INR
50 EGP134.18300 INR
100 EGP268.36600 INR
250 EGP670.91500 INR
500 EGP1341.83000 INR
1000 EGP2683.66000 INR
2000 EGP5367.32000 INR
5000 EGP13418.30000 INR
10000 EGP26836.60000 INR