10 جنيه مصري إلى روبية هندية

حوّل EGP إلى INR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
E£1 EGP = 1.895 INR

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من EGP إلى INR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من EGP إلى INR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من EGP إلى INR اليوم

EGPINR
1 EGP1.90 INR
5 EGP9.48 INR
10 EGP18.95 INR
20 EGP37.90 INR
50 EGP94.76 INR
100 EGP189.52 INR
250 EGP473.79 INR
500 EGP947.59 INR
1000 EGP1,895.17 INR
2000 EGP3,790.34 INR
5000 EGP9,475.85 INR
10000 EGP18,951.70 INR
INREGP
1 INR0.53 EGP
5 INR2.64 EGP
10 INR5.28 EGP
20 INR10.55 EGP
50 INR26.38 EGP
100 INR52.77 EGP
250 INR131.91 EGP
300 INR158.30 EGP
500 INR263.83 EGP
600 INR316.59 EGP
1000 INR527.66 EGP
2000 INR1,055.32 EGP
5000 INR2,638.29 EGP
10000 INR5,276.58 EGP
25000 INR13,191.45 EGP
50000 INR26,382.90 EGP
100000 INR52,765.80 EGP
1000000 INR527,658 EGP
1000000000 INR527,658,000.00 EGP

الأسئلة الشائعة