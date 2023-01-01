جنيه مصري إلى دولار كندي

تحويل EGP إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٤٣٫٦٩ cad

1.00000 EGP = 0.04369 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:18 UTC
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EGP إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065488.47591.43841.663390.9645518.2034
1GBP1.153411.22875102.0411.658941.918421.1125120.9944
1USD0.93860.813835183.04481.35011.561280.905317.086
1INR0.01130250.009799950.012041710.01625750.01880050.01090130.205744

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / دولار كندي
1 EGP0.04369 CAD
5 EGP0.21846 CAD
10 EGP0.43693 CAD
20 EGP0.87385 CAD
50 EGP2.18463 CAD
100 EGP4.36926 CAD
250 EGP10.92315 CAD
500 EGP21.84630 CAD
1000 EGP43.69260 CAD
2000 EGP87.38520 CAD
5000 EGP218.46300 CAD
10000 EGP436.92600 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / جنيه مصري
1 CAD22.88720 EGP
5 CAD114.43600 EGP
10 CAD228.87200 EGP
20 CAD457.74400 EGP
50 CAD1144.36000 EGP
100 CAD2288.72000 EGP
250 CAD5721.80000 EGP
500 CAD11443.60000 EGP
1000 CAD22887.20000 EGP
2000 CAD45774.40000 EGP
5000 CAD114436.00000 EGP
10000 CAD228872.00000 EGP