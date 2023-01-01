جنيه مصري إلى دولار أمريكي

تحويل EGP إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٣٢٫٣٤ usd

1.00000 EGP = 0.03234 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.48411.439391.663780.964118.213
1GBP1.1535411.22955102.0691.660381.919221.1121221.0093
1USD0.93820.813306183.01351.35041.560910.904517.087
1INR0.01130150.009797270.012046210.01626720.01880310.01089580.205834

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / دولار أمريكي
1 EGP0.03234 USD
5 EGP0.16168 USD
10 EGP0.32336 USD
20 EGP0.64673 USD
50 EGP1.61681 USD
100 EGP3.23363 USD
250 EGP8.08408 USD
500 EGP16.16815 USD
1000 EGP32.33630 USD
2000 EGP64.67260 USD
5000 EGP161.68150 USD
10000 EGP323.36300 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / جنيه مصري
1 USD30.92500 EGP
5 USD154.62500 EGP
10 USD309.25000 EGP
20 USD618.50000 EGP
50 USD1546.25000 EGP
100 USD3092.50000 EGP
250 USD7731.25000 EGP
500 USD15462.50000 EGP
1000 USD30925.00000 EGP
2000 USD61850.00000 EGP
5000 USD154625.00000 EGP
10000 USD309250.00000 EGP