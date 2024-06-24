2,000 دولار أمريكي إلى جنيه مصري

تحويل USD إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

2,000 usd
95,860.60 egp

$1.000 USD = E£47.93 EGP

Mid-market exchange rate at 00:57
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63311.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6970.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.7361.007116.67510.6830.5775.30113.221

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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USD إلى MXN

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / جنيه مصري
1 USD٤٧٫٩٣٠٣٠ EGP
5 USD٢٣٩٫٦٥١٥٠ EGP
10 USD٤٧٩٫٣٠٣٠٠ EGP
20 USD٩٥٨٫٦٠٦٠٠ EGP
50 USD٢٬٣٩٦٫٥١٥٠٠ EGP
100 USD٤٬٧٩٣٫٠٣٠٠٠ EGP
250 USD١١٬٩٨٢٫٥٧٥٠٠ EGP
500 USD٢٣٬٩٦٥٫١٥٠٠٠ EGP
1000 USD٤٧٬٩٣٠٫٣٠٠٠٠ EGP
2000 USD٩٥٬٨٦٠٫٦٠٠٠٠ EGP
5000 USD٢٣٩٬٦٥١٫٥٠٠٠٠ EGP
10000 USD٤٧٩٬٣٠٣٫٠٠٠٠٠ EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / دولار أمريكي
1 EGP٠٫٠٢٠٨٦ USD
5 EGP٠٫١٠٤٣٢ USD
10 EGP٠٫٢٠٨٦٤ USD
20 EGP٠٫٤١٧٢٧ USD
50 EGP١٫٠٤٣١٨ USD
100 EGP٢٫٠٨٦٣٦ USD
250 EGP٥٫٢١٥٩٠ USD
500 EGP١٠٫٤٣١٨٠ USD
1000 EGP٢٠٫٨٦٣٦٠ USD
2000 EGP٤١٫٧٢٧٢٠ USD
5000 EGP١٠٤٫٣١٨٠٠ USD
10000 EGP٢٠٨٫٦٣٦٠٠ USD