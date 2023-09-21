ريال برازيلي إلى جنيه مصري

تحويل BRL إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٦٬٣٣١٫٧١ egp

1.00000 BRL = 6.33171 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 6:3 UTC
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BRL إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.064188.46931.435151.659420.9576518.2147
1GBP1.1580811.2323102.4531.6621.921721.1090321.0939
1USD0.939750.811491183.141.34871.559450.8999517.1175
1INR0.01130340.009760530.012027910.0162220.0187570.01082450.205888

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / جنيه مصري
1 BRL6.33171 EGP
5 BRL31.65855 EGP
10 BRL63.31710 EGP
20 BRL126.63420 EGP
50 BRL316.58550 EGP
100 BRL633.17100 EGP
250 BRL1582.92750 EGP
500 BRL3165.85500 EGP
1000 BRL6331.71000 EGP
2000 BRL12663.42000 EGP
5000 BRL31658.55000 EGP
10000 BRL63317.10000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / الريال البرازيلي
1 EGP0.15793 BRL
5 EGP0.78967 BRL
10 EGP1.57935 BRL
20 EGP3.15870 BRL
50 EGP7.89675 BRL
100 EGP15.79350 BRL
250 EGP39.48375 BRL
500 EGP78.96750 BRL
1000 EGP157.93500 BRL
2000 EGP315.87000 BRL
5000 EGP789.67500 BRL
10000 EGP1579.35000 BRL