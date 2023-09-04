5000 ريال برازيلي إلى جنيه مصري

تحويل BRL إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ brl
٣١٬٢٧٦٫٥٥ egp

1.00000 BRL = 6.25531 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 7:36 UTC
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BRL إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855651.077989.13931.465411.668320.954118.3869
1GBP1.168711.25975104.1781.712631.949781.1150621.4889
1USD0.927750.793808182.69721.35951.547750.8851517.0581
1INR0.01121840.009598970.012092310.01643950.01871580.01070350.206272

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / جنيه مصري
1 BRL6.25531 EGP
5 BRL31.27655 EGP
10 BRL62.55310 EGP
20 BRL125.10620 EGP
50 BRL312.76550 EGP
100 BRL625.53100 EGP
250 BRL1563.82750 EGP
500 BRL3127.65500 EGP
1000 BRL6255.31000 EGP
2000 BRL12510.62000 EGP
5000 BRL31276.55000 EGP
10000 BRL62553.10000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / الريال البرازيلي
1 EGP0.15986 BRL
5 EGP0.79932 BRL
10 EGP1.59864 BRL
20 EGP3.19728 BRL
50 EGP7.99320 BRL
100 EGP15.98640 BRL
250 EGP39.96600 BRL
500 EGP79.93200 BRL
1000 EGP159.86400 BRL
2000 EGP319.72800 BRL
5000 EGP799.32000 BRL
10000 EGP1598.64000 BRL