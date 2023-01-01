روبية إندونيسية إلى جنيه مصري
تحويل IDR إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى جنيه مصري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Indonesian rupiah
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل جنيه مصري / الروبية الإندونيسية
|1 EGP
|497.57300 IDR
|5 EGP
|2487.86500 IDR
|10 EGP
|4975.73000 IDR
|20 EGP
|9951.46000 IDR
|50 EGP
|24878.65000 IDR
|100 EGP
|49757.30000 IDR
|250 EGP
|124393.25000 IDR
|500 EGP
|248786.50000 IDR
|1000 EGP
|497573.00000 IDR
|2000 EGP
|995146.00000 IDR
|5000 EGP
|2487865.00000 IDR
|10000 EGP
|4975730.00000 IDR