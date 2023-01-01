روبية إندونيسية إلى جنيه مصري

تحويل IDR إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٢٬٠٠٩٫٧٦ egp

1.00000 IDR = 0.00201 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 12:54 UTC
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IDR إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8681.067288.69361.43881.661270.9635518.3136
1GBP1.1520711.22945102.1781.657541.913841.1100821.0979
1USD0.937050.813372183.10871.34821.556660.9028517.1604
1INR0.01127480.009786840.012032410.01622210.01873040.01086350.206481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / جنيه مصري
1 IDR0.00201 EGP
5 IDR0.01005 EGP
10 IDR0.02010 EGP
20 IDR0.04020 EGP
50 IDR0.10049 EGP
100 IDR0.20098 EGP
250 IDR0.50244 EGP
500 IDR1.00488 EGP
1000 IDR2.00976 EGP
2000 IDR4.01952 EGP
5000 IDR10.04880 EGP
10000 IDR20.09760 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / الروبية الإندونيسية
1 EGP497.57300 IDR
5 EGP2487.86500 IDR
10 EGP4975.73000 IDR
20 EGP9951.46000 IDR
50 EGP24878.65000 IDR
100 EGP49757.30000 IDR
250 EGP124393.25000 IDR
500 EGP248786.50000 IDR
1000 EGP497573.00000 IDR
2000 EGP995146.00000 IDR
5000 EGP2487865.00000 IDR
10000 EGP4975730.00000 IDR