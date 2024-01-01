Endonezya rupisinden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile IDR → EGP çevirin

1.000.000 idr
1.978,96 egp

1.00000 IDR = 0.00198 EGP

06:15 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183.01350.93211.34751.541191.35440.795837.81865
1 INR0.012046210.01122830.01623230.01856550.01631540.009586750.0941853
1 EUR1.0728589.06111.445671.653461.453070.8537658.38824
1 SGD0.74211561.60560.69172311.143741.005120.5905975.80234

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Endonezya rupisinden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Mısır Lirası
1 IDR0.00198 EGP
5 IDR0.00989 EGP
10 IDR0.01979 EGP
20 IDR0.03958 EGP
50 IDR0.09895 EGP
100 IDR0.19790 EGP
250 IDR0.49474 EGP
500 IDR0.98948 EGP
1000 IDR1.97896 EGP
2000 IDR3.95792 EGP
5000 IDR9.89480 EGP
10000 IDR19.78960 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Endonezya Rupisi
1 EGP505.31500 IDR
5 EGP2526.57500 IDR
10 EGP5053.15000 IDR
20 EGP10106.30000 IDR
50 EGP25265.75000 IDR
100 EGP50531.50000 IDR
250 EGP126328.75000 IDR
500 EGP252657.50000 IDR
1000 EGP505315.00000 IDR
2000 EGP1010630.00000 IDR
5000 EGP2526575.00000 IDR
10000 EGP5053150.00000 IDR