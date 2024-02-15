Yeni İsrail şekelinden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile ILS → EGP çevirin

1.000 ils
8.452,38 egp

1.00000 ILS = 8.45238 EGP

06:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853731.0729589.06671.453261.653620.9495618.3371
1 GBP1.1713311.25675104.3241.702211.936891.1122521.4784
1 USD0.9320.795703183.0111.354451.541190.8849517.0904
1 INR0.01122750.009585520.012046610.01631650.01856610.01066060.205881

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Yeni İsrail şekelinden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Mısır Lirası
1 ILS8.45238 EGP
5 ILS42.26190 EGP
10 ILS84.52380 EGP
20 ILS169.04760 EGP
50 ILS422.61900 EGP
100 ILS845.23800 EGP
250 ILS2113.09500 EGP
500 ILS4226.19000 EGP
1000 ILS8452.38000 EGP
2000 ILS16904.76000 EGP
5000 ILS42261.90000 EGP
10000 ILS84523.80000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Yeni İsrail Şekeli
1 EGP0.11831 ILS
5 EGP0.59155 ILS
10 EGP1.18310 ILS
20 EGP2.36620 ILS
50 EGP5.91550 ILS
100 EGP11.83100 ILS
250 EGP29.57750 ILS
500 EGP59.15500 ILS
1000 EGP118.31000 ILS
2000 EGP236.62000 ILS
5000 EGP591.55000 ILS
10000 EGP1183.10000 ILS