Romanya leyinden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile RON → EGP çevirin

1.000 ron
6.682,78 egp

1.00000 RON = 6.68278 EGP

18:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10.92911.348051.534680.794251.34620.880383.0029
1 EUR1.076311.450911.651780.8548651.448920.94746589.336
1 CAD0.7418120.68922411.138450.5891840.9986280.65301761.5726
1 AUD0.65160.6054070.87838910.5175330.8771840.57360354.0847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Mısır Lirası
1 RON6.68278 EGP
5 RON33.41390 EGP
10 RON66.82780 EGP
20 RON133.65560 EGP
50 RON334.13900 EGP
100 RON668.27800 EGP
250 RON1670.69500 EGP
500 RON3341.39000 EGP
1000 RON6682.78000 EGP
2000 RON13365.56000 EGP
5000 RON33413.90000 EGP
10000 RON66827.80000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Rumen Leyi
1 EGP0.14964 RON
5 EGP0.74819 RON
10 EGP1.49638 RON
20 EGP2.99276 RON
50 EGP7.48190 RON
100 EGP14.96380 RON
250 EGP37.40950 RON
500 EGP74.81900 RON
1000 EGP149.63800 RON
2000 EGP299.27600 RON
5000 EGP748.19000 RON
10000 EGP1496.38000 RON