bin Romanya leyinden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile RON → EGP çevirin

1,000L RON = 10,53E£ EGP

22:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → EGP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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EGP
1 RON → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek10,798810,9701
Düşük10,449910,4499
Ortalama10,599910,7273
Değişim-0.91%-3.66%
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1 RON → EGP istatistikleri

RON → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,7988, en düşük 10,4499 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,5999 oldu. RON → EGP kurundaki değişiklik -0.91 değerindeydi.

RON → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,9701, en düşük 10,4499 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,7273 oldu. RON → EGP kurundaki değişiklik -3.66 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - EGP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88484,411
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,459
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,216
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,922

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Mısır Lirası
1 RON10,53180 EGP
5 RON52,65900 EGP
10 RON105,31800 EGP
20 RON210,63600 EGP
50 RON526,59000 EGP
100 RON1.053,18000 EGP
250 RON2.632,95000 EGP
500 RON5.265,90000 EGP
1000 RON10.531,80000 EGP
2000 RON21.063,60000 EGP
5000 RON52.659,00000 EGP
10000 RON105.318,00000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Rumen Leyi
1 EGP0,09495 RON
5 EGP0,47475 RON
10 EGP0,94951 RON
20 EGP1,89901 RON
50 EGP4,74753 RON
100 EGP9,49506 RON
250 EGP23,73765 RON
500 EGP47,47530 RON
1000 EGP94,95060 RON
2000 EGP189,90120 RON
5000 EGP474,75300 RON
10000 EGP949,50600 RON