1 Mısır lirasından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile EGP → RON çevirin

1,000E£ EGP = 0,09569L RON

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → RON çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RON
1 EGP → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09570,0957
Düşük0,09260,0912
Ortalama0,09430,0932
Değişim1.71%3.94%
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1 EGP → RON istatistikleri

EGP → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0957, en düşük 0,0926 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0943 oldu. EGP → RON kurundaki değişiklik 1.71 değerindeydi.

EGP → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0957, en düşük 0,0912 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0932 oldu. EGP → RON kurundaki değişiklik 3.94 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - RON tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Rumen Leyi
1 EGP0,09569 RON
5 EGP0,47847 RON
10 EGP0,95694 RON
20 EGP1,91389 RON
50 EGP4,78472 RON
100 EGP9,56944 RON
250 EGP23,92360 RON
500 EGP47,84720 RON
1000 EGP95,69440 RON
2000 EGP191,38880 RON
5000 EGP478,47200 RON
10000 EGP956,94400 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Mısır Lirası
1 RON10,44990 EGP
5 RON52,24950 EGP
10 RON104,49900 EGP
20 RON208,99800 EGP
50 RON522,49500 EGP
100 RON1.044,99000 EGP
250 RON2.612,47500 EGP
500 RON5.224,95000 EGP
1000 RON10.449,90000 EGP
2000 RON20.899,80000 EGP
5000 RON52.249,50000 EGP
10000 RON104.499,00000 EGP