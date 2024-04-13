Çin yuanından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile CNY → EGP çevirin

1.000 cny
6.573,88 egp

1,000 CNY = 6,574 EGP

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17,8381,3770,940,8031,54783,6091,362
1 HKD0,12810,1760,120,1020,19710,6680,174
1 CAD0,7265,6910,6820,5831,12360,7030,988
1 EUR1,0648,341,46610,8551,64788,9691,449

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Çin yuanından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Mısır Lirası
1 CNY6,57388 EGP
5 CNY32,86940 EGP
10 CNY65,73880 EGP
20 CNY131,47760 EGP
50 CNY328,69400 EGP
100 CNY657,38800 EGP
250 CNY1.643,47000 EGP
500 CNY3.286,94000 EGP
1000 CNY6.573,88000 EGP
2000 CNY13.147,76000 EGP
5000 CNY32.869,40000 EGP
10000 CNY65.738,80000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Çin Yuanı RMB
1 EGP0,15212 CNY
5 EGP0,76059 CNY
10 EGP1,52117 CNY
20 EGP3,04234 CNY
50 EGP7,60585 CNY
100 EGP15,21170 CNY
250 EGP38,02925 CNY
500 EGP76,05850 CNY
1000 EGP152,11700 CNY
2000 EGP304,23400 CNY
5000 EGP760,58500 CNY
10000 EGP1.521,17000 CNY