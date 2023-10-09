罗马尼亚列伊兑至埃及镑

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1GBP1.1581411.224101.9351.663781.909221.1090422.2939
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罗马尼亚列伊/埃及镑汇率
1 RON6.57861 EGP
5 RON32.89305 EGP
10 RON65.78610 EGP
20 RON131.57220 EGP
50 RON328.93050 EGP
100 RON657.86100 EGP
250 RON1644.65250 EGP
500 RON3289.30500 EGP
1000 RON6578.61000 EGP
2000 RON13157.22000 EGP
5000 RON32893.05000 EGP
10000 RON65786.10000 EGP
埃及镑/罗马尼亚列伊汇率
1 EGP0.15201 RON
5 EGP0.76004 RON
10 EGP1.52008 RON
20 EGP3.04016 RON
50 EGP7.60040 RON
100 EGP15.20080 RON
250 EGP38.00200 RON
500 EGP76.00400 RON
1000 EGP152.00800 RON
2000 EGP304.01600 RON
5000 EGP760.04000 RON
10000 EGP1520.08000 RON